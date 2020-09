Covid:Lazio,ok a test rapido,presto in laboratori privati

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Si è svolto ieri il tavolo tecnico presso la Direzione regionale Salute che ha esaminato il documento relativo al test rapido per l'identificazione dell'antigene del virus SARS CoV-2. In seguito all'incontro verrà emanata una direttiva per procedere all'abilitazione al test rapido antigenico delle strutture sanitarie private autorizzate. "Questa possibilità è intervenuta grazie alla validazione avuta del test dall'Istituto Spallanzani - sottolinea l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato -. Tale metodologia consentirà di ampliare la rete di testing per screening consentendo di recarsi presso le strutture private abilitate con oneri a carico dell'utente". (ANSA).