Voli Covid Free:D'Amato,obiettivo il Roma-New York

(ANSA) - FIUMICINO, 16 SET - "Per ora l'iniziativa voli Covid Free riguarda solo due collegamenti Alitalia da Roma a Milano. L'obiettivo è quello di poterla successivamente replicare anche su voli intercontinentali come, ad esempio, il Roma-New York". Così l'assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D'Amato, presente oggi a Fiumicino in occasione della partenza del primi due voli con passeggeri negativi al Covid-19 nella tratta Roma-Milano. "Il concetto - ha aggiunto - è quello di viaggiare nella massima sicurezza possibile. C'è, per questo, una sinergia importante con Aeroporti di Roma, con Alitalia e con il Servizio Sanitario regionale e credo che questo porterà sicuramente a un maggior traffico di voli e a un beneficio sia per quanto riguarda la sicurezza aeroportuale sia per i viaggiatori che, sapendo di viaggiare sicuri, si sentiranno senz'altro più tranquilli". (ANSA).