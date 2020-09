Tennis: Open Bnl d'Italia, Paolini eliminata dalla Halep

(ANSA) - ROMA, 16 SET - La 'mission impossible' non è andata in porto per Jasmine Paolini, che è stata eliminata dal torneo femminile degli Internazionali d'Italia di tennis, a Roma. La toscana si è arresa per 6-3, 6-4 alla rumena Simona Halep, prima favorita del torneo e n.2 del mondo, dopo 1h24' di gioco.

Altri risultati: Kovinic (Mne) b. Bencic (Svi) 6-3, 6-1; Mertens (Bel) b. Linette (Pol) 6-2, 6-4; (ANSA).