Tennis: Nadal "Roma non è mai preparazione ad altro torneo"

(ANSA) - ROMA, 16 SET - "Non prendo mai Roma come una preparazione per qualcos'altro. Roma è uno dei tornei più importanti e storici del nostro sport, quindi sono sempre venuto qui con la massima motivazione possibile. Quest'anno, ovviamente, la situazione è diversa, ma continuerò a fare del mio meglio". Ci tiene a dirlo Rafa Nadal, replicando a quanti ritengono che la sua partecipazione agli Internazionali Open Bnl d'Italia in corso a Roma sia di semplice preparazione allo Slam di Roland Garros.

"Se penso che chi ha giocato a Us Open sia sfavorito per Parigi? Non credo, no. Se il Roland Garros fosse questa settimana, forse sì. Ma tra due settimane non credo proprio", ha aggiunto lo spagnolo dopo la vittoria all'esordio nel secondo turno del torneo sul connazionale Carreno Busta.

"E' stata una bella sensazione tornare là fuori - ha concluso il maiorchino - Non è bello giocare senza gli spettatori, perché l'energia dei tifosi è impossibile da descrivere. Ma per me, almeno, oggi è stato un ritorno molto positivo. Ho giocato una partita molto solida. Forse Pablo era un po' stanco dopo New York, ma pensando a me stesso, ho giocato una partita molto solida e seria, sono felice". (ANSA).