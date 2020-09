Criminalità: 11 arresti a Latina, anche colonnello cc

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Il colonnello dei carabinieri Alessandro Sessa, già coinvolto nella vicenda Consip (prosciolto in primo grado dalle accuse) è tra le 11 persone raggiunte oggi da ordinanza cautelare nell'ambito di una operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e condotte dalla Squadra Mobile di Latina. Gli inquirenti hanno proceduto anche al sequestro di 4 società, tutte attive nel campo della commercializzazione del vetro. Per Sessa il gip ha disposto gli arresti domiciliari mentre in carcere sono finiti, tra gli altri gli imprenditori Luciano Iannotta, e Luigi De Gregoris.

Nei loro confronti di pm della Dda di Roma, coordinati dall'aggiunto Ilaria Calò, contestano i reati in materia fiscale e tributaria, violazioni della legge fallimentare, estorsione aggravata dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni, falso, corruzione, riciclaggio, accesso abusivo a sistema informatico oltre alla rivelazioni di segreto d'ufficio.

A Sessa viene contestato di avere fornito agli altri indagati informazioni su indagini in corso e "consigli" per rendere meno efficace l'attività di intercettazione da parte degli inquirenti. "L'operazione di oggi affonda le radici investigative in due operazioni su Latina che hanno visto coinvolti diversi esponenti della famiglia Di Silvio. In particolare, si è arrivati agli arresti di oggi grazie alla collaborazione di due pentiti, tra cui un componente della famiglia Di Silvio" ha affermato Calò.

(ANSA).