Trastevere: nuove maglie ma voglia di C rimane stessa

(ANSA) - ROMA, 15 SET - "Sono scaramantico e non dirò mai che arriveremo primi nel campionato, ma vogliamo vincere. Non solo in fatto di integrazione e aggregazione, ma anche sul campo.

Alle belle parole vorremmo far seguire i fatti". Ha il pregio della chiarezza il direttore generale del Trastevere Falvio Betturri che, parlando nel corso della presentazione delle maglie per la nuova stagione, spiega quali siano i programmi per il prossimo torneo di Serie D della terza squadra di Roma. Alla guida della quale è tornato Sergio Pirozzi, l'ex sindaco di Amatrice.

"Vincere in serie D è molto difficile, perchè lo fa una sola squadra per ogni girone - aggiunge il dg -ma noi cercheremo di migliorare il quarto posto dell'anno scorso e fare i playoff per il quinto anno consecutivo. Del resto abbiamo mantenuto giocatori importanti per la categoria, come Lorusso e Spanò".

Non rimane che attendere la composizione dei gironi, che quest'anno sembra un rebus, vista la forte presenza di squadre del Meridione e anche la richiesta del Trastevere di evitare di essere inserito, se possibile, nel girone delle squadre sarde.

La composizione dei gruppi dovrebbe essere resa nota dalla Lnd domani, intanto il presidente del club del Rione, Pierluigi Betturri, spiega che "non sappiamo ancora in quale girone sarà il Trastevere, anche perché moltissime squadre meridionali hanno acquisito il diritto di partecipare al campionato di D, che quindi geograficamente scorre da sud verso il centro dove siamo noi. Quindi dovremmo essere inseriti nel girione E o F". Betturri senior è ottimista sulla possibilità che sia ammesso, almeno parzialmente, il pubblico: "vorremmo che alle nostre partite ci fossero i tifosi, e ora sembra che ,le cose vadano per il verso giusto". Nel frattempo per il Trastevere c'è una 'sfida impossibile' da affrontare, la trasferta della Coppa Italia 'dei grandi', la Tim Cup, mercoledì 23 sul campo del Bari. (ANSA).