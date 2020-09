Tennis: Open Bnl Italia; impresa Musetti, elimina Wawrinka

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Impresa di Lorenzo Musetti agli Internazionali d'Italia. Il tennista diciottenne, all'esordio nel tabellone principale di un Masters 1000, si è qualificato per il secondo turno degli Open Bnl Italia in corso a Roma, battendo Stan Wawrinka, per tre volte vincitore di uno Slam.

Musetti, n.249 ATP proveniente dalle qualificazioni, ha dominato lo svizzero n. 17 del ranking in due set (6-0, 7-6). Al prossimo turno il giovane tennista sfiderà il giapponese Kei Nishikori (n.35). Sono otto gli azzurri al secondo turno del torneo Masters 1000 di Roma. (ANSA).