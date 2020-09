Tennis: Djokovic "uno choc finire Us Open in quel modo"

(ANSA) - ROMA, 14 SET - "E' stato uno choc chiudere cosi i miei Us Open. Non mi era mai capitato ma sarebbe potuto succedere anche prima nella mia carriera, sarebbe potuto succedere a molti giocatori. Ci sono state molte speculazioni nei giorni scorsi, ma le ho accettate e sono andato avanti".

Novak Djokovic arriva a Roma dove sarà tra i protaginisti degli Open Bnl d'Italia e torna sulla sua squalifica dallo slam americano dopo aver colpito con una pallina la giudice di linea.

"Le ho chiesto scusa, mi ha rassicurato sulle sue condizioni, dicendomi che stava bene e non aveva subito infortuni. Non se lo meritava in ogni caso, mi sono scusato, mi dispiace", ha proseguito il tennista serbo n.1 nella classifica Atp, che poi ha così concluso: "E' stato brutto chiudere così il mio percorso a New York, mi sentivo molto bene in campo. Ero pronto in tutti gli aspetti, ma ciò che è successo è stato inaspettato. Quando colpisci la palla in quel modo hai la possibilità di colpire qualcuno. Sicuramente non me lo dimenticherò mai, resterà nella mia memoria". (ANSA).