Roma:5 consiglieri M5S,ci vogliono soluzioni e salto qualità

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Meno slogan più soluzioni e un deciso alto di qualità politico perchè "Roma è una città complessa, che vive da anni un declino che solo pochi hanno provato a contrastare". Così cinque esponenti di M5S in Campidoglio Enrico Stefano, Donatella Iorio, Marco Terranova, Alessandra Agnello e Angelo Sturni entrano nella campagna elettorale per Roma che per ora ha un candidato certo, la sindaca pentastellata Virginia Raggi. "Nelle ultime settimane il dibattito politico cittadino sta scadendo sempre di più. Vuoti slogan che lanciano soluzioni semplicistiche per problematiche complesse, estrema personalizzazione della contesa elettorale alla spasmodica ricerca del candidato "ideale", tutto a discapito della costruzione di un progetto serio che si fondi su proposte concrete, portato avanti da una squadra di persone, dotate di capacità e visione -scrivono i cinque- Roma è una città complessa, che vive da anni un declino che solo pochi hanno provato a contrastare. Se si vuole invertire questa tendenza è necessario coinvolgere uomini e donne che abbiano voglia di mettersi in gioco al di là degli schieramenti e delle appartenenze politiche".

"L'ambiente e i cambiamenti climatici, la mobilità, il lavoro e l'economia, le infrastrutture fisiche e digitali, le nuove tecnologie, la cultura e la ricerca, sono questi i temi principali su cui fondare l'azione politica futura puntando sulla riduzione delle disuguaglianze sociali e ripensando il concetto stesso di città, e degli spazi pubblici in particolare, in un'ottica di sostenibilità, trovando un punto di equilibrio tra azioni di sviluppo per un rilancio economico e qualità della vita dell'intera comunità cittadina", proseguono varando un'agenda politica. (ANSA).