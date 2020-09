Scherma: campioni a Roma celebrano la giornata Mondiale

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Un monumento simbolo di Roma come sfondo, campioni del mondo in pedana. L'Accademia Musumeci Greco ha celebrato così, in piazza della Rotonda, la Giornata Mondiale della Scherma. Ad affrontarsi negli assalti davanti alle colonne del Pantheon, Lorenzo Roma, campione del mondo di sciabola u.20 e detentore della Coppa del mondo, il campione mondiale militare Gabriele Foschini, l'azzurro paralimpico Pietro Miele e un gruppo di giovanissimi allievi dell'Accademia.

A guidare e spiegare, il maestro Renzo Musumeci Greco, presidente dell'Accademia, e Novella Calligaris. Grande apprezzamento, anche da parte del presidente della Federscherma, Giorgio Scarso, per Lorenzo Roma, ammesso alla facoltà di Fisica e Filosofia della Università britannica di Durham, dove farà parte della squadra di scherma: "Sport e studio vanno conciliati, lo sport è fondamentale per scandire le giornate e scaricarsi e insegna cose che a scuola non si imparano". (ANSA).