Fiume di gente per Willy,'basta con la violenza'

(ANSA) - PALIANO (FROSINONE), 12 SET - Rimane impigliato e non vola via uno dei palloncini bianchi che hanno salutato il feretro di Willy, e anche i migliori amici del ragazzo non riescono ad andarsene dal campo sportivo. E' finito il funerale, il carro sfila verso il cimitero, le autorità probabilmente volano già in autostrada. Loro rimangono lì, impigliati e bianchi nelle loro magliette 'Ciao Willy', al palco dell'altare dove è appena finita la messa. Siedono dov'era la bara e piangono, si abbracciano. Qualcuno cede all'emozione. Provano a consolarsi, ma ci vorrà tempo. Sono gli ultimi rimasti sul prato di Paliano delle centinaia che sono arrivate da tutto l'hinterland, da Roma, per dire no. No, dicono stamattina, alla violenza "immotivata, assurda" che una sera ha distrutto una vita, e probabilmente segnato una generazione di ragazzi. Un fiume, bianco come richiesto dalla famiglia Monteiro Duarte: il funerale è per le 10, ma già poco dopo le 8 il campo è quasi pieno. Si fa la coda per entrare, mentre lungo il ciglio della via Palianese camminano in fila indiana ragazzi e ragazze in maglietta candida. E' il funerale dei giovani, quello di Willy.

