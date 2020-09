Lezioni al parco archeologico del Colosseo

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Aule alternative anche nell'area archeologica del Colosseo per venire incontro alla fame di spazi didattici e alle norme imposte dal distanziamento sociale anche nelle scuole. La Curia Iulia al Foro Romano e i Giardini Farnesiani sul Palatino diventeranno aule d'eccezione per gli alunni delle scuole del I Municipio di Roma. E' stato firmato un protocollo tra il parco archeologico del Colosseo e il Municipio per spazi aggiuntivi da destinare alla didattica nell'ambito delle misure di prevenzione anti Covid. L'esperienza di collaborazione, iniziata con la firma del protocollo sullo svolgimento dei centri estivi, prosegue con il progetto "Lezioni al PArCo", che prevede la possibilità per le scuole del territorio adiacente al PArCo, facilitate dalla prossimità e dal raggiungimento anche senza mezzi pubblici, di utilizzare alcuni spazi messi a disposizione per la didattica in presenza e per le visite guidate. (ANSA).