Roma: cinghiali a passeggio tra i cassonetti all'Aurelio

(ANSA) - ROMA, 10 SET - Alcuni cinghiali sono stati avvistati ieri sera nel quartiere Aurelio a Roma, mentre passeggiavano accanto ai cassonetti dei rifiuti. Gli animali sono stati filmati in via Baldo Degli Ubaldi da alcuni automobilisti che sono stati costretti a fermarsi in strada per consentire loro di attraversare. Con ogni probabilità si trattava di una famiglia di cinghiali, almeno quattro, in cerca di cibo. "Uno va in montagna per vedere i cinghiali e invece li incontra a Roma", commenta ironico uno degli automobilisti. (ANSA).