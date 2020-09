Equitazione: Roma si conferma, nel 2021 ok al concorso Csio

(ANSA) - ROMA, 09 SET - E' stato confermato dal 27 al 30 maggio dell'anno prossimo il 'Csio Roma 2021', storico concorso ippico internazionale che si svolge nella capitale nella spettacolare cornice di Piazza di Siena e Villa Borghese. "Lo stop forzato" dell'edizione 2020 dell'evento -si legge in una nota- "ha motivato in misura ancora più incisiva l'attività del Comitato Organizzatore nella preparazione del prossimo appuntamento che l'intero movimento equestre, internazionale e nazionale, aspetta con molta attesa".

"Classe, eleganza, tradizione ed esperienza. Sono le parole chiave di un connubio vincente, che legano ancora Rolex allo CSIO di Roma Piazza di Siena", ha dichiarato Marco Di Paola, Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri e del Comitato tecnico di Gestione dello CSIO capitolino. "Non potevamo aspettarci di meglio - ha aggiunto Di Paola - in considerazione del percorso comune che la nota maison svizzera, ha deciso di condividere con FISE, CONI, Sport e Salute e Roma Capitale, nel lavoro di valorizzazione e rilancio di uno degli eventi più affascinanti al mondo. La partnership con Rolex ha trasmesso fin dal 2018 nuova energia, grande dinamismo ed entusiasmo che, tra l'altro, hanno anche consentito alle Istituzioni sportive e locali di restituire come un gioiello Piazza di Siena e Villa Borghese alla collettività per 365 giorni l'anno." (ANSA).