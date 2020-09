Zaniolo: da Totti a Fedez "forza Nico, tutti con te"

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Dal capitano di oggi Edin Dzeko a quello della storia giallorossa Francesco Totti, dai compagni attuali a quelli di un tempo come Miralem Pjanic e Radja Nainggolan, sono tantissimi i messaggi di in bocca al lupo e vicinanza a Nicolò Zaniolo, dopo la conferma da parte dei medici della lesione completa del legamento crociato del ginocchio sinistro e in vista della nuova operazione domani. "Forza Brate" il commento di Dzeko in risposta al post pubblicato da Zaniolo.

"Forza Nico", ha scritto invece Totti.

C'è chi ha vissuto un calvario simile e si sente di condividere con il giallorosso un pensiero di incoraggiamento.

Così Leonardo Pavoletti, Faouzi Ghoulam e Arek Milik che ha commentato: "Ci sono passato anche io. Sono con te. Forza Nicolò", le parole dell'attaccante del Napoli, anche lui reduce da due crociati rotti. E poi ancora l'ex giallorosso e attuale tecnico della Primavera Alberto Aquilani, un altro ex enfant prodige come Erik Lamela, i colleghi Marcos Alonso, Caputo, Izzo, Adjapong, Mandragora, il ct della Nazionale Under 21 Paolo Nicolato e la Lega di Serie A: "Forza Nicolò" Ti aspettiamo".

Tra i vip extra calcio, spicca la preghiera del cantante rapper Fedez. (ANSA).