Tennis: Raggi "capisco l'amarezza di Binaghi"

(ANSA) - ROMA, 08 SET - "Capisco le considerazioni amare di Binaghi e lo ringrazio per la sua tenacia". Lo dice la sindaca di Roma Virginia Raggi alla presentazione degli Internazionali di tennis poco dopo l'intervento del presidente della Fit che aveva definito la decisione di non far aprire al pubblico il torneo di tennis "un'enorme ingiustizia". La sindaca ha anche parlato dei lavori al Foro Italico che dovrebbero prevedere anche la copertura del Centrale del tennis: "Mi auguro che presto potranno iniziare questi lavori". (ANSA).