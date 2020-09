Tennis: Nadal "Foro Italico speciale,primo torneo dopo stop"

(ANSA) - ROMA, 08 SET - "Il Foro Italico per me è sempre un posto speciale e lo sarà ancora di più quest'anno perché sarà il mio primo torneo dopo lungo tempo senza giocare". È il messaggio video di Rafa Nadal trasmesso in video agli organizzatori degli Internazionali di tennis di Roma in occasione della presentazione della 77esima edizione in programma dal 14 al 21 settembre. (ANSA).