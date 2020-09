Ragazzo ucciso: investigatori escludono movente razziale

(ANSA) - ROMA, 08 SET - E' escluso il movente razziale e politico per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo picchiato a morte a Colleferro. Lo si apprende da fonti investigative. Per l'omicidio sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Colleferro quattro giovani: il fratelli Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, accusati di omicidio preterintenzionale in concorso.

Gli investigatori inoltre attiveranno indagini patrimoniali sui due fratelli Bianchi ufficialmente nullatenenti. (ANSA).