Roma:Lozzi,mia candidatura 'civica',no ad apparentamenti

(ANSA) - ROMA, 07 SET - La candidatura a sindaco di Roma "è una pazzia che voglio fare perché a differenza di altri politici non ho nulla da perdere nel confrontarmi con i problemi della città, anzi ho tutto l'interesse da cittadina di lavorare esportando il modo di lavorare che abbiamo attuato in VII Municipio". Così la presidente del VII Municipio di Roma Monica Lozzi intervistata nel programma 'Gli Inascoltabili' in onda su NSL Radio e TV, come si legge in una nota dell'emittente. Lozzi, ex M5s, ha annunciato il suo passaggio al movimento Italexit.

"Ho capito che al M5s non interessano i programmi, come non interessano i cittadini e i territori - ha aggiunto - ma solo le persone con più seguito su Facebook per ripresentarsi nel 2021.

Correrò con un mio contenitore civico. In tanti hanno detto che sarò la candidata di Italexit di Paragone, ma quello è il percorso nazionale sulle tematiche europee, su Roma correremo con un contenitore civico". (ANSA).