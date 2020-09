Ragazzo ucciso:"Fate schifo,morite",minacce su social

(ANSA) - ROMA, 07 SET - "Vi auguro che il Signore ricambi la vostra esistenza con la stessa cattiveria e violenza", "Che lo spirito di quel ragazzo vi perseguiti" e ancora "inutile accanirsi contro essere spregevoli come voi". Raffica di insulti e minacce sui profili social dei due fratelli arrestati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne picchiato a morte a Colleferro. In poche ore sui loro profili sono arrivati centinaia di commenti. "Spero che muori male", "non meriti di stare al mondo", "fate schifo", questi alcuni dei commenti con minacce anche alla compagna di uno dei due fratelli: "è meglio che scappa". Molti commenti incitano al linciaggio (ANSA).