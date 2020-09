Ragazzo ucciso: Zingaretti, Regione pagherà spese legali

(ANSA) - ROMA, 07 SET - "La Regione Lazio si impegna a pagare le spese legali nel procedimento per la morte di Willy. Non lasceremo da sola la famiglia di questo ragazzo scomparso, a cui ci uniamo in questo momento difficile". Così in una nota il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. (ANSA).