Tennis: Us Open, negli ottavi Berrettini contro Rublev

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Dopo la bella impresa di ieri sera domani agli Us Open su cemento di Flushing Meadows, negli ottavi, Matteo Berrettini ritroverà Andrej Rublev. E' in pratica la rivincita del match dello scorso anno, sempre a New York, proprio al quarto turno. Contro il russo, che battendo Caruso ha impedito il derby tricolore, Matteo è avanti 3-1 nel bilancio dei precedenti. Difficilmente giocherà ancora sul Court 17, ma è importante esserci in questa fase del torneo. (ANSA).