Roma: carabinieri arrestano 8 persone per droga

(ANSA) - ROMA, 06 SET - I carabinieri del Comando Provinciale di Roma nell'ambito di una attività contro lo spaccio di droga lungo le strade della capitale e della Provincia hanno arrestato, solo nelle ultime 24 ore, 8 persone e sequestrato ingenti quantitativi di hashish, cocaina e marijuana. Una specifica attività di controllo è stata svolta dai carabinieri per le vie Trastevere, per prevenire in generale i reati nell'ambito della movida. Una persona è stata denunciata mentre altre due sono state segnalate perché trovate in possesso di sostanza stupefacente ad uso personale; identificate oltre 150 persone. (ANSA).