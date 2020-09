Roma: Raggi, riqualificazioni su via Cassia

(ANSA) - ROMA, 05 SET - "L'operazione Strade Nuove serve a restituire sicurezza e funzionalità alle nostre infrastrutture.

Nelle foto potete vedere lavori eseguiti in via Cassia, una delle strade più importanti della zona nord-ovest di Roma. Siamo intervenuti nel tratto tra via Bracciano e il Grande Raccordo Anulare". Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

"Completiamo la riqualificazione - aggiunge - dopo i lavori portati a termine su altri punti nevralgici della viabilità locale come in prossimità dell'Ospedale San Pietro, in via San Godenzo e in via Oriolo Romano. Pulizia delle caditoie, bonifica del sistema idraulico, rifacimento del manto stradale e della segnaletica rappresentano operazioni di ordinaria amministrazione ma efficaci, come molti degli interventi portati avanti quotidianamente dal nostro Dipartimento Lavori Pubblici in città. Abbiamo un programma dettagliato di lavori su tutto il territorio. Passo dopo passo stiamo asfaltando tanti chilometri di strade, ponti e gallerie". (ANSA).