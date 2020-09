Raggi: fino all'8 novembre spettacolo multimediale ai Fori

(ANSA) - ROMA, 05 SET - "Rivivere la storia di Roma tra le sue meraviglie archeologiche. Si chiama 'Viaggio nei Fori' lo spettacolo multimediale a cui cittadini e turisti potranno assistere tutte le sere fino all'8 novembre nel centro della città". Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

"Seduti sull'apposita tribuna realizzata in via Alessandrina - aggiunge - gli spettatori potranno ammirare una rappresentazione ricca di informazioni dal grande rigore storico e scientifico, accompagnati dalla voce di Piero Angela e dalla visione di filmati e proiezioni che ricostruiscono la storia del Foro di Augusto, così come si presentava nell'antica Roma. Lo spettacolo fruibile in 8 lingue e con tre repliche di 40 minuti si svolge nel rispetto delle misure di prevenzione anti Covid-19 - sottolinea la sindaca - ingresso contingentato (max 68 persone a replica), misurazione della temperatura, utilizzo di audioguide protette da involucro monouso e auricolari monouso, distanziamento interpersonale di un metro con segnaposti prestabiliti sulle tribune. I biglietti possono essere pre-acquistati online sul sito www.viaggioneifori.it o al call center 060608 (attivo tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 19.00).

Possono essere acquistati anche sul posto, previa compilazione della scheda anagrafica con i dati personali del visitatore, e nei Tourist Infopoint. Per i possessori della MIC card e della Roma Pass è previsto il biglietto d'ingresso ridotto. Il progetto - ricorda infine Raggi - è stato ideato e curato da Piero Angela e Paco Lanciano con la collaborazione di Gaetano Capasso e della Direzione Scientifica della SovrintendenzaCapitolina. Viaggi nell'antica Roma è promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, prodotto da Zètema Progetto Cultura". (ANSA).