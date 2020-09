Covid: nel Lazio oggi 171 positivi, 106 sono a Roma

(ANSA) - ROMA, 04 SET - "Su quasi 12 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 171 casi di questi 106 sono a Roma e zero decessi". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato."Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e continuano i link dalla Sardegna" aggiunge. "Il Lazio ha un rischio da moderato a basso dal monitoraggio del Ministero della Salute e una buona valutazione dell'attività di testing e del contact tracing. Ora andiamo avanti con un milione di test rapidi per ripartire in sicurezza", ha poi spiegato l'assessore.

(ANSA).