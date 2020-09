Coppa Italia; Roma avrà 3 squadre, anche Trastevere

(ANSA) - ROMA, 04 SET - La città di Roma sarà rappresentata da tre squadre nell'edizione 2020-'21 della Coppa Italia, che comincia il prossimo 21 settembre. Infatti oltre a Roma e Lazio ci sarà anche il Trastevere, che è una delle nove squadre di serie D ammesse al primo turno per meriti sportivi e di fair play. La società del Rione ha ricevuto la comunicazione oggi dalla Lega nazionale dilettanti. Affronterà nel primo impegno una squadra di pari categoria o di serie C.

Non è la prima volta che il Trastevere viene ammesso alla Coppa Italia dei grandi. E' successo anche tre anni fa, quando i trasteverini vennero sconfitti, il 30 luglio 2017, per 2-1 dalla Reggiana di Leonardo Menichini in un match del turno iniziale.

