Kolarov all'Inter, atteso lunedì a Milano

(ANSA) - MILANO, 03 SET - Aleksandar Kolarov dovrebbe essere lunedì a Milano per le visite mediche e la firma del contratto con l'Inter. Per lui gli impegni della nazionale della Serbia, poi l'inizio della nuova avventura in nerazzurro. Si legherà al suo nuovo club per una stagione, con un'opzione per quella successiva. (ANSA).