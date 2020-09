Friedkin,Roma gigante addormentato,ma vogliamo vincere

(ANSA) - ROMA, 03 SET - "Riteniamo che la Roma sia un po' come un gigante addormentato e non c'è motivo per cui, col tempo, questo club non possa competere seriamente per dei trofei a tutti i livelli. Con i tifosi e con la città alle nostre spalle, tutto è possibile alla Roma. Questo club è davvero speciale". Così Dan Friedkin parla delle ambizioni,e prospettive, che avrà il club giallorosso che ha da poco acquistato da James Pallotta. "Lo diciamo senza mezzi termini - aggiunge -: condividiamo questa ambizione con i tifosi e vogliamo vincere. Ma abbiamo bisogno di pazienza: i campioni non vengono costruiti dall'oggi al domani. Promettiamo di lavorare duro". (ANSA).