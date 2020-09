Atletica: big attesi al Golden Gala, ci sarà anche Duplantis

(ANSA) - ROMA, 03 SET - Il campione dell'asta, Armand Duplantis, è uno dei primi big mondiali confermati per la 40/a edizione del Golden Gala Pietro Mennea, tappa italiana della Wanda Diamond League in programma il 17 settembre. Lo svedese, 21 anni ancora da compiere, è tra i personaggi di maggior richiamo dell'atletica internazionale, grazie ai risultati ottenuti nello scorso inverno, quando ha stabilito per due volte il primato del mondo dell'asta, prima con il 6,17 di Torun e una settimana dopo con il 6,18 di Glasgow. Salti che gli hanno consentito di superare il precedente record del francese Renaud Lavillenie (6,16) e anche le misure del leggendario Sergey Bubka. Duplantis ha stabilito mercoledì a Losanna la migliore prestazione mondiale del 2020 all'aperto a 6,07.

A due settimane dall'evento della Capitale, in programma dalle 18 alle 20.25 circa, tra i big presenti la giamaicana campionessa olimpica in carica nei 100 e nei 200 Elaine Thompson. Spettacolo garantito anche nel mezzofondo: in programma gli 800 al femminile con la campionessa europea all'aperto e al coperto dei 1500 Laura Muir. Tra gli azzurri presenti quattro primatisti italiani: Tortu, Jacobs, Tamberi e Fabbri. (ANSA).