Sanità: Roma, apre nuovo pronto soccorso al Campus Biomedico

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Un nuovo pronto soccorso a Roma. Con in tradizionale taglio del nastro è stato inaugurato stamattina il Dea del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico che entrerà in funzione oggi pomeriggio alle 18. All'evento hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Regione Nicola Zingaretti, il Vice Ministro alla Salute Pierpaolo Sileri, il sindaco di Roma Virginia Raggi, l'assessore regionale Sanità Alessio D'Amato, i vertici delle forze dell'ordine della Capitale e il neo prefetto Matteo Piantedosi. Dotato delle più recenti tecnologie, il pronto soccorso si rivolge a un bacino potenziale di circa 300mila residenti per un afflusso stimato in 45mila accessi annui. "In queste occasioni, con il sorriso sulle labbra e un pochino di soddisfazione, possiamo dire che ce l'abbiamo fatta", ha detto Zingaretti. "Dobbiamo essere consapevoli che nulla era scontato, l'apertura di questo pronto soccorso è figlia di una storia collettiva che ha cominciato a cambiare quando abbiamo preso coscienza di essere in una Regione con tante eccellenze ma con un sistema fragile" ha aggiunto. Per il viceministro Sileri "un pronto soccorso in più nel quadrante Sud-Ovest significa essere più presenti e dare una risposta umana ai cittadini. (ANSA).