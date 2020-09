Lazio; Cataldi,Champions da biancoceleste ancora più bello

(ANSA) - ROMA, 01 SET - "Giocare la Champions con la maglia della Lazio sarà una grandissima emozione e farlo da tifoso biancoceleste in Champions sarà ancora più bello, cercheremo di onorare la competizione". Lo ha detto il centrocampista della Lazio Danilo Cataldi alla conferenza stampa seguita al match amichevole contro il Padova.

Ancora alle prese con un infortunio, il centrocampista laziale ha confermato che "il recupero sta procedendo bene e spero di rimettermi in sesto il prima possibile", poi sui sogni per il futuro prossimo ha ammonito: "I sogni li teniamo da parte. Vorrei vedere una Lazio che faccia uno step in più come squadra. Riconfermarci in campionato e fare sempre meglio in Europa". (ANSA).