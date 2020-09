Forza Nuova, sabato in piazza contro dittatura sanitaria

(ANSA) - ROMA, 01 SET - "Italia libera". Questo lo slogan scelto da Forza Nuova per lanciare la manifestazione in programma sabato prossimo, in piazza della Bocca della Verità a Roma, come anticipato da Repubblica. Il movimento di estrema destra invita a scendere in piazza "contro la dittatura sanitaria, finanziaria e giudiziaria". L'appuntamento è per le 16. "L'Italia migliore e profonda, quella delle mamme e delle nonne, delle famiglie e dei suoi figli - scrive il leader romano di Forza Nuova, Giuliano Castellino - si sta organizzando da settimane e sabato invaderà Roma. Qui non ci sono né partiti né politica. Sabato a Roma sarà un raduno di mamme, bimbe e italiani. Qui non c'è violenza!". (ANSA).