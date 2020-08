Striscione per Reina "saluti romani camerata"

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Uno striscione con la scritta "saluti romani camerata Reina" è stato affisso nella notte su un cavalcavia di Roma. Il benvenuto fascista è rivolto al portiere spagnolo Pepe Reina appena acquistato dalla Lazio e che in passato aveva espresso simpatia per alcune le politiche del partito spagnolo di estrema destra Vox. Il messaggio scritto a caratteri blu su sfondo bianco non è stato firmato né rivendicato. (ANSA).