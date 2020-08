Coronavirus: nel Lazio 171 casi, di cui 103 a Roma

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - "Su 13 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 171 casi di questi 103 sono a Roma e zero decessi. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 60%) e con link dalla Sardegna (circa 40%)". E' quanto fa sapere l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato. "Questa mattina sopralluogo all'aeroporto di Fiumicino per ringraziare gli operatori per la grande attività di testing e tracciamento.

Prosegue la grande attività di testing e tracciamento. Dopo gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino e il drive-in al Porto di Civitavecchia - prosegue - sono attivi i test rapidi gratuiti e validati con risposta entro la mezz'ora anche ai drive-in del Santa Maria della Pietà, del Santa Caterina delle Rose, via degli Eucalipti e via Appia Nuova (Zooprofilattico). Presto anche ai drive-in del Forlanini del San Giovanni e della Asl Roma 6 e progressivamente a tutta la rete dei drive-in regionali che sono aperti anche oggi e domenica (tutte le info su SaluteLazio.it). Proseguono le attività per i test di sieroprevalenza per le scuole". (ANSA).