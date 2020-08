A Roma 300 bambini in istituto 'prestato' da suore

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - Un istituto di suore dismesso, aule vuote e campanelle mute da un decennio. Una scuola pubblica a poche centinaia di metri di distanza piena di bambini, alle prese con il rompicapo del distanziamento sociale per la ripresa di settembre. Offerta e domanda si sono incontrate: grazie a un accordo tra il Campidoglio e il Vicariato, e a una raccolta fondi tra i genitori, una gran parte degli alunni - ben 300 su 800 - affronterà il nuovo anno scolastico nell'altro edificio, lasciando la 'vecchia' scuola più sgombra e quindi in regola con le norme anti-Covid. Accade al Trionfale, quartiere nord di Roma, dove oggi è andata in visita la sindaca Virginia Raggi.

L'istituto è quello delle Maestre Pie Filippini; la scuola pubblica è l'I.C. 'Ovidio' alla Balduina, una grande struttura che ospita a regime, tra elementari e medie, 800 bambini del quartiere. Troppi, si rende conto metro alla mano nel corso dell'estate la preside Claudia Ghio. Troppi per entrare tutti a scuola e rispettare la distanza di legge. (ANSA).