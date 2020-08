Roma: Comune, concorsi per area Reni e mercato Monteverde

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Una nuova vita per le ex Caserme di via Guido Reni, dove nascerà un Polo Civico, e per il mercato rionale di San Giovanni di Dio a Monteverde, che sarà completamente ripensato. La sindaca di Roma Virginia Raggi insieme all'assessore all'Urbanistica Luca Montuori ha presentato questa mattina alla Casa dell'Architettura dell'Esquilino due concorsi di progettazione banditi da Roma Capitale, in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Roma e provincia, che partiranno il 2 settembre, con l'obiettivo di restituire ai cittadini spazi pubblici e servizi per la collettività garantendo la qualità architettonica degli interventi.‎ La graduatoria finale è attesa per fine anno. In particolare, il progetto per il Nuovo Polo Civico al Flaminio mira alla creazione di nuovi spazi pubblici, diversificati ma integrati all'interno della trasformazione dell'area ex Caserma di via Guido Reni. Sarà realizzato un nuovo sistema di riferimento pubblico della città, una polarità aperta e disponibile per la cittadinanza grazie alla realizzazione di una nuova biblioteca e una 'Casa del Quartiere', spazio di incontro e di aggregazione con funzioni plurime per il quartiere e la città intera. Per il polo Flaminio lo stanziamento previsto è di 6 milioni, per il mercato di San Giovanni 4,2 milioni, e800 mila euro per le fasi concorsuali. (ANSA).