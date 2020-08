Coronavirus: Lazio,143 casi,48% con link rientro da Sardegna

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - "Oggi nel Lazio si registrano 143 casi e zero decessi e di questi il 52% sono link di rientro, quelli dalla Sardegna sono il 48% (69 casi). La curva epidemiologica e' legata prevalentemente ai casi di rientro, giovani e asintomatici e prosegue l'attività di testing e di tracciamento". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. "Oggi è record superata soglia 10 mila tra molecolari e test rapidi" ha aggiunto l'assessore ricordando: "Stiamo lavorando per attrezzare i drive-in con i test rapidi validati dallo Spallanzani per l'attività di screening e si è già partiti dal drive-in del porto di Civitavecchia". (ANSA).