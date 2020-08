Coronavirus: Lazio,146 casi e un morto, 40% da Sardegna

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "Oggi nel Lazio si registrano 146 casi e un decesso, di questi il 57% sono link di rientro mentre quelli con link dalla Sardegna sono il 40% (59 casi)". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. "La curva epidemiologica è legata prevalentemente ai casi di rientro, giovani e asintomatici - prosegue -. Si sta facendo un grande lavoro di testing e di tracciamento e la situazione è fortemente monitorata. Tra tamponi e test rapidi agli aeroporti superata ieri quota 10.774, potenziato il drive-in al porto di Civitavecchia e apre un nuovo drive-in al CAR di Guidonia".

L'assessore ha poi aggiunto che per quanto riguarda i test rapidi "concordo con Zaia, è un grande aiuto per gli screening.

Dopo la validazione fatta su richiesta del ministero della Salute e della Regione Veneto dal laboratorio di virologia dello Spallanzani diretto da Maria Rosaria Capobianchi insieme a quello di Treviso diretto da Roberto Rigoli e a quello di Pievesestina (Emilia-Romagna) diretto da Vittorio Sambri, presto anche ai drive-in per screening con il risultato entro la mezz'ora" ha aggiunto. (ANSA).