Torna 'Di là dal fiume', festival diffuso nel XII Municipio

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Dal 23 agosto al 6 settembre torna l'iniziativa curata dall'associazione culturale Teatroinscatola, 'Di là dal fiume', un festival 'diffuso' per le strade del XII Municipio di Roma, tra Porta Portese e il suo mercato domenicale, Ponte Testaccio, e con deviazioni verso Trastevere e Piazza Sonnino.

Ad inaugurare il festival, interamente gratuito, sarà la rock band bolognese Earthset che presenta, in collaborazione con la Cineteca di Bologna, il cine-concerto del film muto L'uomo meccanico, il primo film muto di fantascienza/horror prodotto in Italia nel 1921, perso, poi ritrovato e restaurato dalla Cineteca di Bologna. Il festival, giunto alla sua terza edizione, rende omaggio all'artista e fotografo Franco Vaccari e alla sua opera presentata alla Biennale d'arte di Venezia del 1972: "Esposizione in tempo reale N. 4. Lascia sulle pareti una traccia fotografica del tuo passaggio". Tra le iniziative in programma da segnalare il monologo scritto e interpretato da Jacopo Fo, in calendario il 6 settembre proprio a Porta Portese.

A Trastevere, invece, un'edicola dismessa si trasformerà in un una scatola sonora interamente vibrante di materiali testuali letti e registrati da alcuni autori di scritture di ricerca, legati al sito gammm.org.

Il 29 agosto e il 5 settembre, saranno organizzate due passeggiate lungo le strade del Municipio rese celebri dai grandi film del cinema italiano. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con Lost in Location, consentirà ai partecipanti di immergersi in una inedita esperienza di cineturismo, tra aneddoti, curiosità e luoghi delle pellicole. (ANSA).