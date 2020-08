Roma: Zingaretti, "Raggi principale problema città", è scontro

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - "Nei sistemi a doppio turno si faranno nelle città le scelte che si dovranno fare. Ciò che penso su Roma si sa, ed è una opinione di tutto il Pd: a Roma serve voltare pagina e costruire una grande alleanza di rinnovamento che ridia a Roma quello che merita, e questo non coincide con l'attuale sindacatura, che anzi, io credo, sia stata il principale problema di Roma degli ultimi anni". Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, segretario del Pd.

"Se Zingaretti pensa di costruire una solida alleanza continuando a insultare Virginia senza alcuna logica, non ci ha capito molto. Parole del genere le può dire solo chi non conosce Roma, chi non conosce Virginia e chi non capisce una mazza di politica. Datti una registrata, fenomeno, e fatti un bel bagno di umiltà". Così su Facebook Massimo Bugani, capo staff della sindaca di Roma Virginia Raggi. "Se continui a fare il segretario del Pd di Roma, invece che il segretario del PD nazionale - aggiunge - ci metteranno 3 minuti a trovare un nuovo segretario nazionale con lo sguardo più ampio da mettere al tuo posto. La politica è fatta di fatica, sudore e dialogo, se a Zingaretti piacciono i tweet e gli slogan da 4 soldi, vada a giocare con Salvini e Renzi. Chi nel PD ha a cuore il bene di questo Paese, lo prenda da parte e ci faccia due chiacchiere. Magari gli ricordi che Virginia Raggi gira con un auto blindata per aver messo quei paletti alla mafia che a Roma non aveva mai messo nessuno. Così, tanto per dirne una al nostro buontempone".