Lazio, 75 casi, 2/3 di importazione

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - "Oggi nel Lazio si registrano 75 casi e zero decessi. Di questi i 2/3 sono di importazione e il 30% dalla sola Sardegna. L'aumento è causato dai rientri dei positivi asintomatici individuati ai drive-in e sarebbe opportuno effettuare i test agli imbarchi dalla Sardegna per evitare la diffusione del virus all'interno delle navi.

Diminuiscono i pazienti nelle terapie intensive". Sono i dati illustrati dall'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Il sistema dei controlli negli aeroporti sta funzionando e questo ci permette di intercettare precocemente i casi asintomatici che altrimenti avrebbero viaggiato per l'Italia. Apprezzamento da parte dei viaggiatori. Sono iniziati i tamponi ai clochard attraverso la collaborazione con la Caritas', aggiunge l'assessore.