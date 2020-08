Coronavirus: portiere della Roma Mirante positivo

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - "Purtroppo sono risultato positivo al test del Covid-19. Sto bene e non ho alcun sintomo. Ora sono in isolamento e spero di guarire presto per iniziare il prima possibile la preparazione con i miei compagni". Così il portiere della Roma, Antonio Mirante, in una storia sul proprio account Instagram. (ANSA).