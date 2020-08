A Roma TimVision Floating Theatre, inaugura Oliver Stone

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Sarà il regista premio Oscar Oliver Stone a inaugurare il TimVision Floating Theatre il 24 agosto alle 20.30, la prima esperienza di arena galleggiante ecocompatibile della città di Roma realizzata in collaborazione con Eur Spa.

Il regista presenterà in anteprima la sua autobiografia Cercando la luce edito da La nave di Teseo e in libreria dal 27 agosto e poi introdurrà insieme a Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, ideatori e organizzatori dell'iniziativa, "Wall Street" il film cult del 1987 a cui è molto legato.

Nel corso della prima settimana dell'arena, allestita al Parco centrale del Laghetto dell'Eur (ingresso da via Africa) realizzata in collaborazione con il Cinema Caravaggio, saranno programmati molti altri appuntamenti tra i quali la versione in bianco e nero del film vincitore del Premio Oscar "Parasite" prevista per il 25 agosto e gli incontri realizzati assieme a Piera Detassis, presidente e direttore artistico dell'Accademia del Cinema Italiano ‐ Premi David di Donatello che prevedono alcune serate speciali dedicate ai registi esordienti candidati nel 2020 al David 65.

Il 26 agosto ci sarà la proiezione di "5 è il numero perfetto", assieme al regista Igort e parte del cast, mentre il 28 agosto sarà realizzata sempre assieme ai David, per ricordare i 30 anni della scomparsa di Ugo Tognazzi, una serata speciale con Maria Sole Tognazzi a cui seguirà la proiezione del film "La donna scimmia" e ancora spazio alla famiglia con la proiezione di domenica 30 agosto de "La famosa invasione degli orsi in Sicilia" di Lorenzo Mattotti.

Tra i titoli già annunciati in programma anche l'anteprima il 13 settembre del film candidato agli Oscar "Mister Link" di Chris Butler, gentilmente concessa dalla Leone Film Group e da 01 Distribution che lo distribuirà nelle sale italiane dal 17 settembre.

Il programma completo sarà svelato il 24 agosto. Su www.floatingtheatre.it e www.alicenellacitta.com tutte le informazioni. (ANSA).