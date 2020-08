Scuola: Roma, dal 20/8 test a prof

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Prenderanno il via dal 20 agosto i test sierologici per le scuole per i docenti e il personale scolastico del Lazio. Nella Asl Roma 2 sono già 334 le prenotazioni per i test nella giornata del 20 agosto e 1.706 le prenotazioni totali dei docenti. Lo comunica l'Unità di Crisi della Regione Lazio.