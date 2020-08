Raggi, 800mila euro per piccole imprese

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - "Sosteniamo le piccole imprese e chi crea lavoro nelle periferie e nei quartieri più svantaggiati della città, con oltre 800 mila euro destinati a rilanciare le attività economiche sul territorio. Vogliamo far ripartire le aree dove maggiore è il rischio di disagio sociale ed economico: per questo abbiamo appena messo a bando circa 683 mila euro di finanziamenti per piccoli imprenditori, artigiani e start-up presenti in queste zone di Roma. Risorse che vanno ad aggiungersi all'analogo stanziamento in favore delle imprese di periferia con cui, a novembre scorso, abbiamo già assegnato oltre 137 mila euro, per un totale di 820 mila euro". Lo scrive su fb la sindaca di Roma, Virginia Raggi.