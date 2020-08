D'Amato, Fiumicino esempio virtuoso

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - "Abbiamo finora effettuato oltre 2000 test rapidi, con un risultato entro i 30 minuti, all'aeroporto di Fiumicino, che emerge come un esempio virtuoso, di efficienza a livello nazionale. Stiamo potenziando anche le postazioni e partiremo anche con il lettore ottico per accelerare tutte le procedure". Lo ha detto questa mattina, all'aeroporto di Fiumicino, l'assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Oggi Fiumicino e Ciampino sono i primi scali nazionali, gli altri ci stanno rincorrendo - aggiunge - io spero che anch'essi si mettano all'opera: abbiamo anche dato tutta la nostra disponibilità organizzativa, per chi ce lo chiede e chi vuole, a partire anche da Milano. Roma è un modello in questa fase organizzativa per i controlli negli aeroporti. Ieri abbiamo intercettato 6 casi positivi, giovani, in particolare da Spagna e Croazia, e stamane un altro primo positivo, dalla Spagna".