Strangola il padre durante una lite, arrestato

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Ha strangolato il padre durante una lite alla vigilia di Ferragosto e poi si è consegnato ai carabinieri. E' accaduto il 14 sera in un appartamento di Ostia.

L'uomo, un cittadino romano di 43 anni, è stato arrestato dai carabinieri. A quanto ricostruito viveva con il padre, un pensionato tunisino di 69 anni. I due da qualche anno litigavano spesso. Probabilmente quella sera hanno litigato perché da tempo il 43enne era disoccupato. Il 43enne dopo l'omicidio si è presentato qualche ora dopo in caserma raccontando quanto avvenuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Gruppo Ostia e i colleghi del Nucleo Investigativo per i rilievi. Sul luogo del delitto anche il medico legale. (ANSA).