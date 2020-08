Motogp: Morbidelli contro Zarco, 'è un mezzo assassino'

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - "E' un mezzo assassino". E' la durissima accusa di Franco Morbidelli a Johann Zarco, dopo l'incidente all'ottavo giro del Gp d'Austria di Motondiale, nel quale la Yamaha dell'italiano ha poi attraversato la pista sfiorando Valentino Rossi e Maverick Vinales " Io spero che questo grandissimo incidente faccia riflettere Zarco- ha aggiunto a Sky Morbidelli - E' stato davvero pericoloso per me, lui, per Rossi e Vinales che erano lì davanti mentre facevano una curva veramente lenta si sono visti arrivare in faccia una moto a 280 all'ora".

"Fare una frenata così a 300 all'ora vuol dire avere poco amore per se stessi e per quelli con cui stai correndo - ha detto Morbidelli, uscito con brutte contusioni ma sostanzialmente illeso dall'incidente -dice ancora -. Mi dispiace perché io non ho potuto fare niente nel momento in cui sono andato a frenare Zarco ha cambiato traiettoria probabilmente per proteggersi. Quando è andato verso l'esterno sono stato risucchiato dalla scia e non ho potuto fare altro che prenderlo. Ma alla fine sto bene fisicamente e la prossima settimana sarò regolarmente al via del gran premio". (ANSA).