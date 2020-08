Ferragosto: da Fiumicino a Nettuno, stop falò e bivacchi

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Stop a falò ed accampamenti sulle spiagge nei 24 chilometri di costa di Fiumicino. Lo ribadisce, alla vigilia di Ferragosto, l'amministrazione comunale costiera che ricorda che "come stabilito dall'ordinanza balneare, su tutte le spiagge pubbliche e quelle in concessione, è sempre vietato accendere fuochi o fornelli e/o qualsiasi altra fonte di produzione di calore mediante combustione". Niente bagni, niente falò nè feste in spiaggia per ferragosto a Nettuno. Il Comune ha disposto il divieto di accesso e transito sull'arenile dalle ore 21 di oggi, e il contestuale divieto di balneazione dalle ore 19, fino alle 9,30 del 15 agosto. In regime ordinario resta consentita l'apertura delle attività di ristorazione. E' inoltre severamente vietata l'accensione di falò e fuochi di ogni genere in spiaggia. Questa sera dalle 21 alla 1 saranno in centro gli operatori della Florida Care con un mezzo di soccorso pronti ad intervenire in caso di necessità. "Ferragosto sia la festa di tutti e l'occasione per vivere le spiagge di Ladispoli all'insegna del rispetto e del sano divertimento". Questo l'auspicio, a nome dell'amministrazione comunale, del vice sindaco di Ladispoli Pierpaolo Perretta a poche ore dalla notte estiva più attesa. "Sulle spiagge non è vietato divertirsi ma non si possono accendere falò di nessun genere o campeggiare e bivaccare, come specificatamente previsto dalla ordinanza balneare comunale del 2020. (ANSA).